Запасов ракет в США хватит только на восемь дней боевых действий

Макгрегор: Запасов ракет США хватит на 8 дней войны, надо прекратить экспорт

Ракет, которыми располагают США, хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий. В связи с таким скудным запасом вооружений страна должна прекратить экспорт оружия, такое мнение выразил экс-советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Америка должна перестать отправлять вооружения за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит, чтобы воевать в течение восьми дней, а затем нам придется прибегнуть к ядерному оружию», — написал Макгрегор.

Эксперт усомнился в том, что президента США Дональда Трампа уведомляют об этой проблеме. «Его должны проинформировать о реальном состоянии наших запасов», — заключил он.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. Ему было дано указание осуществить переброску комплексов «как можно скорее».