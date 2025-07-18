Рогов: Ликвидацию полковника СБУ Воронича до визита Келлога устроил Зеленский

Ликвидацию полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича организовали президент республики Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ», — пояснил Рогов. В связи с этим украинский лидер скоординировался со спецслужбами Великобритании для того, чтобы США не получили еще большего влияния над СБУ. «Британское участие в этом убийстве объясняет молчание официального Баку», — добавил собеседник агентства.

Неслучайно, что Воронич был ликвидирован за несколько дней до визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Киев. Исполнителей также устранили, по словам Рогова, «чтобы спрятать концы в воду».