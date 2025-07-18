Зеленского обвинили в попытках отвлечь украинцев от тяжелой ситуации на фронте

Spectator: Зеленский пытается отвлечь украинцев перестановками в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский занимается перестановками в правительстве Украины и якобы борьбой с коррупцией, чтобы отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте. Об этом говорится в статье британского журнала Spectator.

Отмечается, что на Украине кончаются боевые силы, солдаты на передовой истощены, и военная поддержка Соединенных Штатов «сузилась до противовоздушной обороны». Однако тем временем, по данным издания, «киевское правительство раздирают скандалы и чистки».

Автор статьи пишет, что недавняя волна арестов и обысков у сторонников украинского лидера свидетельствует о серьезной политической борьбе в стране, что значительно подрывает боевой дух граждан. «Моральный дух украинцев, державшийся на протяжении большей части войны на весьма высоком уровне, рушится», — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что визит спецпосланника США Кита Келлога на военную базу, производящую беспилотные летательные аппараты, в центре Киева подтвердил, что Зеленский является военным преступником.