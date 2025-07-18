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11:41, 18 июля 2025Силовые структуры

Живущая в Чехии бывшая ведущая «Вестей» получила срок в России

Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву заочно осудили на 8 лет за терроризм и фейки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Живущую в Чехии бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о терроризме и фейках о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Курбангалеева признана виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Также по делу проходил Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом). Он получил шесть лет колонии.

Установлено, что с мая 2024 года Курбангалеева, находясь за пределами страны, разместила на своем канале видео, созданное с Барановским. В нем усмотрели признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Также в январе 2023 года журналистка разместила в канале пост, в котором содержалась ложная информация о действиях Российской армии при проведении СВО.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела программу «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу.

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