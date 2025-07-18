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03:31, 18 июля 2025Из жизни

Знаменитый пляж закрыли из-за нашествия извращенцев

Никита Савин
Никита Савин

Фото: leedsn / Shutterstock / Fotodom

Суд американского города Сиэтл, штат Вашингтон, постановил закрыть знаменитый пляж из-за нашествия любителей публичного секса и извращенцев. Об этом пишет Daily Mail.

Власти постановили на две недели закрыть пляж в парке Денни-Блейн, расположенном на берегу озера Вашингтон, для устранения проблем с неподобающим поведением некоторых посетителей. Парк более 50 лет известен в качестве места отдыха нудистов. Однако в последние годы жители района начали жаловаться на людей, которые открыто занимаются там сексом.

Кроме того, появились сообщения об агрессивном сексуальном поведении. В частности, одна женщина рассказала, что некий мужчина разделся перед ней и начал отпускать «замечания сексуального характера». Другой мужчина мастурбировал на людях, сидя на капоте своего автомобиля. Только за одну неделю в марте в полицию поступили четыре жалобы на вызывающее поведение посетителей пляжа.

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«Все эти сексуальные домогательства, непристойные действия, акты мастурбации и публичного секса должны прекратиться. Город должен добиться этого любыми способами», — заявил представитель общественной организации «Парк Денни-Блейн для всех».

Члены организации рассказали, что сделали все возможное, чтобы заставить городские власти повлиять на ситуацию, после чего подали коллективный иск в суд. Там решили, что парк нужно временно закрыть. После этого мэр Сиэтла пообещал решить проблемы парка.

В апреле жители окрестностей Денни-Блейн уже жаловались на засилье извращенцев. Тогда утверждалось, что там собираются «сумасшедшие люди», которые публично употребляют наркотики и занимаются сексом.

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