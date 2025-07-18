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18:04, 18 июля 2025Культура

Звезда голливудских боевиков станет гостем фестиваля в Москве

Актер Стивен Сигал станет специальным гостем фестиваля SandlerFest в Москве
Андрей Шеньшаков
Стивен Сигал

Стивен Сигал. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Известный американо-российский актер Стивен Сигал, известный по съемкам в голливудских боевиках, примет участие в фестивале на ВДНХ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

По информации источника, мастер боевых искусств станет специальным гостем первого дня международного фестиваля SandlerFest, который пройдет в конце августа. Также, по словам организаторов, ожидается выступление американской певицы Шерил Пепси Райли и группы Interplay, состоящей из артистов из России, США и Англии.

«Стивен Сигал — легендарный актер, любимый ученик BB King, он поет и исполняет блюз», — заявил основатель фестиваля Игорь Сандлер.

Также в фестивале примут участие культовые российские группы «Сокол», «Скифы», «Атланты», «Славяне», «Тролли», «Оловянные солдатики», которые известны как первооткрыватели рок-музыки в нашей стране.

Ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица и представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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