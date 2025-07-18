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11:03, 18 июля 2025Культура

Звезда «Универа» объяснила высказывания Гогунского о женщинах

Актриса Мария Кожевникова заявила, что Гогунский неправильно излагает свои мысли
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в первом сезоне сериала «Универ», прокомментировала скандальные высказывания своего коллеги Виталия Гогунского о женщинах. Ее слова публикует StarHit.

Кожевникова подчеркнула, что не согласна с резкими заявлениями актера. Она предположила, что Гогунский просто не смог верно сформулировать свои мысли. По словам артистки, на самом деле исполнитель роли Кузи в «Универе» — душевный и комфортный мужчина, который уважает женщин.

«Видимо, он как-то не очень правильно изъясняет свои мысли. Если бы я не знала Виталика, я бы тоже сказала, что с человеком не все в порядке», — добавила Кожевникова.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда сериала «Универ» посоветовал уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около мужа.

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