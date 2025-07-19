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19:47, 19 июля 2025Бывший СССР

Алиев оценил перспективы подписания мира между Арменией и Азербайджаном

Алиев заявил, что Армения и Азербайджан близки к подписанию мирного договора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Армения и Азербайджан близки к подписанию мирного договора, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Его цитирует ТАСС.

«Текст соглашения может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Думаю, мы очень близки к подписанию», — прокомментировал такую вероятность глава государства.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что признание Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло слишком поздно.

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