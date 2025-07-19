Алиев оценил перспективы подписания мира между Арменией и Азербайджаном

Алиев заявил, что Армения и Азербайджан близки к подписанию мирного договора

Армения и Азербайджан близки к подписанию мирного договора, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Его цитирует ТАСС.

«Текст соглашения может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Думаю, мы очень близки к подписанию», — прокомментировал такую вероятность глава государства.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что признание Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло слишком поздно.