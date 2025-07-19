Боец ВСУ решил воевать за Россию после спасения от обстрела со стороны Украины

Боец ВСУ решил воевать за Россию после спасения от обстрела со стороны Украины

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил воевать за Россию после того, как его с сослуживцем спасли военные ВС РФ от обстрела со стороны Украины, пишет RT.

Бойца с позывным Электрик российские военные взяли около 11 месяцев назад. За это время он только укрепился в своём решении перейти на сторону РФ.

По его словам, командование бросило их. Через 15 минут они вышли на связь и попытались сообщить, что у них раненый. Примерно через три часа пришли российские военные, чтобы вывести их в более безопасное место.

«В подвале дома военные просидели трое суток — семеро вэсэушников и трое российских солдат: ждали, когда обстрел прекратится», — отметил собеседник издания.

Ранее перешедший на сторону России боец с позывным Арчи из российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, рассказал об эвакуации стариков из обстреливаемых городов. Он также отметил, что многие пожилые люди отказываются уходить даже несмотря на постоянные обстрелы.