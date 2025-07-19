Больше 800 автомобилей скопились в очереди перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом скопились в очереди 820 автомобилей

Больше 800 транспортных средств скопились в очереди перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на объекте.

«В очереди со стороны Керчи находится 820 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Планируемое время ожидания может составить около трех часов, уточнили в инфоцентре. Со стороны Тамани очереди на мост на данный момент нет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев может нанести удар по Крымскому мосту с помощью американских ракет ATACMS с дальностью 300 километров, если будет принято такое решение. При этом он выразил сомнение, что украинские военные смогут эффективно использовать эти ракеты для удара по Москве или Санкт-Петербургу.