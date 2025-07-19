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20:51, 19 июля 2025Экономика

ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых авто

Bild: ЕС тайно готовит запрет бензиновых авто с 2030 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) втайне готовят запрет на покупку компаниями и крупными автопрокатчиками бензиновых авто с 2030 года. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает немецкая газета Bild.

«С 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили», — передает издание.

Собеседники Bild уточнили, что инициатива затронет до 60 процентов продаж новых автомобилей в ЕС. По словам источников, работа над законопроектом уже ведется, но комментарии будут даны позже.

Ранее управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников спрогнозировал обрушение рынка электромобилей в России.

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