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12:41, 19 июля 2025Бывший СССР

Избитую за крики «слава России» жительницу Киева привлекли к ответственности

Жительницу Киева, избитую за крики «слава России», привлекли к ответственности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: leshiy985 / Shutterstock / Fotodom  

Жительницу Киева, которую ранее избили за крики «слава России», привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

25-летняя девушка рассказала, что из-за жизненных проблем употребила слишком много алкоголя. Поэтому свои действия она не помнит. Полиция в свою очередь заявила, что с киевлянкой дальше будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Об инциденте в киевском метро стало известно ранее 18 июля. «Пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он ее ударил», — говорится в публикации полиции столицы Украины.

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