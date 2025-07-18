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12:14, 18 июля 2025Бывший СССР

В киевском метро избили женщину за пророссийские лозунги

Полиция Киева расследует избиение женщины в метро за пророссийские лозунги
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

В киевском метро избили женщину за пророссийские лозунги. Полиция Киева расследует инцидент, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он ее ударил», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве не уточнили, как квалифицируют происшествие и кого считают пострадавшим.

Ранее украинского курьера во Львове мобилизовали во время доставки круассанов. По словам мобилизованного, на момент мобилизации он восстанавливался после операции на желудок, а также страдал от проблем с циркуляцией крови.

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