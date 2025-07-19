На российской трассе произошло смертельное ДТП

В Омской области произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей

В Омской области произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс‑служба регионального УМВД.

Авария случилась 19 июля в 15:55 по местному времени на 563‑м километре автодороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, фуры столкнулись, после чего обе загорелись.

Согласно полученной информации, авария унесла жизни двух человек. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Движение на участке трассы временно ограничено, автомобили направляют в объезд.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Дагестане. В Гунибском районе возле села Салта перевернулся пассажирский автобус, в котором, по предварительным данным, могли находиться дети.