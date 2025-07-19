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07:06, 19 июля 2025Мир

На Западе объяснили замысел Трампа против России

FT: Трамп не введет санкции против России после истечения срока ультиматума
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Обозреватель Эдвард Люс в своей статье в газете Financial Times (FT) выразил мнение, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматуума.

«Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней», — отмечается в публикации.

Автор отметил, что предложенный санкционный законопроект кажется крайне неразумным, поскольку он может нанести вред самим Соединенным Штатам и негативно сказаться на их торговых связях с рядом стран.

«Неужели США действительно хотят наказать таких друзей, как Индия, за покупку дешевой нефти? Это может обернуться против Вашингтон», — заключил Люс.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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