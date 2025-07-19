Опасные медузы заполонили пляжи Краснодарского края

93.RU: Пляжи поселка Пересыпь оказались покрыты плотными скоплениями медуз

Пляжи поселка Пересыпь в Краснодарском крае, расположенного в 20 километрах от Темрюка, 18 июля оказались покрыты плотными скоплениями медуз. По словам очевидцев, утром вода выглядела обычной, но к полудню прибрежная зона Азовского моря превратилась в густую массу, а часть медуз выбросило на берег. Об этом сообщает издание 93.RU.

По словам кубанского биолога Вениамина Голубитченко, это медузы корнероты — молодые, но уже крупные особи. Юго‑западный ветер, дувший последние два дня, прибил их из открытой части моря к берегу.

Специалист отметил, что даже одна медуза может вызвать сильный ожог при тесном контакте, а массовое скопление представляет угрозу для здоровья и может привести к обширным поражениям кожи.

Медузы слабо сопротивляются течениям и ветрам, поэтому при определенных погодных условиях их скопления могут возникнуть снова. Голубитченко назвал купание в таких местах опасным.

Ранее медузы становились объектом внимания на черноморских курортах. У берегов Анапы очевидцы сняли на видео, как дельфин играет с медузой, подталкивая ее к поверхности воды и вызывая восторг у отдыхающих.