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09:51, 10 июля 2025Моя страна

Дельфин сыграл в «медузобол» перед россиянами и попал на видео

Дельфин показал россиянам игру с медузой и попал на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Дельфин играл с медузой у берегов Анапы, развлекая местных жителей и туристов. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash.

«Медузобол на пляже в Анапе», — подписали публикацию авторы, предположив также, что дельфин вместо игры мог попытаться уничтожить свой прозрачный «мячик».

На кадрах млекопитающее подплыло к людям так, что его удалось снять очень близко. Дельфин носом пихает медузу к поверхности воды и улыбается, умиляя очевидцев.

Ранее купающегося медведя заметили в Томской области. Очевидец снял зверя на камеру, когда он плыл по реке Томь. По словам оператора, медведь искупался и вышел обсохнуть на городской пляж.

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