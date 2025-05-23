Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:11, 23 мая 2025Моя страна

На пляже в Томской области заметили купающегося медведя

В Северске медведь искупался в реке и вышел обсохнуть на пляж
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Купающегося медведя заметили в Томской области. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидец снял зверя на камеру, когда он плыл по реке Томь. По данным оператора, медведь искупался и вышел обсохнуть на городской пляж «Дельфин». Местных жителей уже предупредили, что в городе видели хищника, и призвали соблюдать внимательность и осторожность.

Северск расположен в 15 километрах северо-западнее Томска.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее сообщалось, что медвежонок вышел на дорогу под Лангепасом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Увидев машину, медвежонок испугался и убежал обратно в чащу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Трамп предложил установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов

    Блокадницу из Петербурга оштрафовали за дискредитацию Российской армии

    В сети высмеяли деталь во внешности возлюбленного Тейлор Свифт

    Мигрант-нелегал напал на россиянку и попытался изнасиловать ее

    Иран пригрозил США «новым Вьетнамом или Афганистаном»

    Падение цен на бытовую технику в России объяснили

    Россиянам подсказали убивающий микробов способ сушки полотенец

    Продюсер назвал отношения Дмитриенко и Пересильд пиар-романом

    В Москве массажиста-мигранта осудили за домогательства к клиентке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости