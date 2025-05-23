На пляже в Томской области заметили купающегося медведя

В Северске медведь искупался в реке и вышел обсохнуть на пляж

Купающегося медведя заметили в Томской области. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидец снял зверя на камеру, когда он плыл по реке Томь. По данным оператора, медведь искупался и вышел обсохнуть на городской пляж «Дельфин». Местных жителей уже предупредили, что в городе видели хищника, и призвали соблюдать внимательность и осторожность.

Северск расположен в 15 километрах северо-западнее Томска.

Ранее сообщалось, что медвежонок вышел на дорогу под Лангепасом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Увидев машину, медвежонок испугался и убежал обратно в чащу.