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18:38, 21 мая 2025Моя страна

Медвежонок вышел на дорогу рядом с российским городом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Телеграм-канал Ural Mash

Медвежонок вышел на дорогу под Лангепасом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Ролик публикует Telegram-канале Ural Mash.

На размещенных кадрах видно, как животное выходит из леса на проезжую часть рядом с российским городом прямо на глазах очевидцев. Однако, увидев машину, медвежонок испугался и убежал обратно в чащу.

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