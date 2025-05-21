Медвежонок вышел на дорогу рядом с российским городом

Медвежонок вышел на дорогу под Лангепасом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Ролик публикует Telegram-канале Ural Mash.

На размещенных кадрах видно, как животное выходит из леса на проезжую часть рядом с российским городом прямо на глазах очевидцев. Однако, увидев машину, медвежонок испугался и убежал обратно в чащу.

В сентябре 2024 года россияне встретили на дороге восемь медведей. «Целое стадо медведей пасется» по дороге Усть-Большерецк — Елизово», — говорилось в сообщении. Попавшие на видео животные ели рыбу, разбросанную на обочине.