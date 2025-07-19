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03:24, 19 июля 2025Россия

Песков высказался о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков: Кремль ничего не знает о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

В Кремле не располагают информацией о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также китайского лидера Си Цзиньпина в ходе празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в КНР. Об этом высказался официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — указал Песков.

Так он ответил на публикацию The Times, в которой допустили встречу лидеров России, США и Китая на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине в сентябре этого года.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад в день окончания Второй мировой войны. Он пройдет 3 сентября.

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