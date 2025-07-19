Президент Бразилии выступил против вмешательства США

Лула да Силва: Вмешательство США во внутренние дела других стран недопустимо

Вмешательство США во внутренние дела других стран недопустимо. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что бразильский президент поддержал судей Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения.

«Вмешательство одной страны в систему правосудия другой недопустимо и наносит ущерб основным принципам уважения между народами и суверенитета», — написал он.

Ранее глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что угрозы вторичными санкциями в отношении Бразилии за торговлю с Россией неуместны. Он отметил, что Бразилия решает торговые вопросы либо напрямую, либо в рамках ВТО.