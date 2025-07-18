МИД Бразилии назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией

Глава МИД Бразилии Виейра назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией

Угрозы вторичными санкциями в отношении Бразилии за торговлю с Россией, которые ранее высказал генсекретарь НАТО Марк Рютте, неуместны. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brazil.

Виейра отметил, что НАТО является военным альянсом, а Бразилия не входит в него. Уточняется, что Бразилия решает торговые вопросы «либо напрямую, либо в рамках ВТО», потому слова Рютте — «чушь», подчеркнул Виейра.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению.

