Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 18 июля 2025Мир

МИД Бразилии назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией

Глава МИД Бразилии Виейра назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США
Мауро Виейра

Мауро Виейра. Фото: Mauro Pimentel / Reuters

Угрозы вторичными санкциями в отношении Бразилии за торговлю с Россией, которые ранее высказал генсекретарь НАТО Марк Рютте, неуместны. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brazil.

Виейра отметил, что НАТО является военным альянсом, а Бразилия не входит в него. Уточняется, что Бразилия решает торговые вопросы «либо напрямую, либо в рамках ВТО», потому слова Рютте — «чушь», подчеркнул Виейра.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Девственница победила переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю

    В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

    Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

    Вирусолог предостерег от купания в Москве-реке

    В США призвали Трампа осознать положение Украины

    В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

    Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

    В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

    В Киеве выступили с жутким предупреждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости