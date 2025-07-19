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17:30, 19 июля 2025Путешествия

Путешествующая по миру туристка описала россиян словами «злость — национальная черта»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешествующая по миру туристка боится возвращаться в Россию из-за соотечественников, которые следят за ее поездками в социальных сетях. Об этом россиянка рассказала в своем блоге на портале «Дзен».

Марина Ершова побывала в Мексике, Гватемале, США и других странах. Своими впечатлениями от путешествий девушка решила делиться в онлайн-блоге. Однако недавно туристка сообщила, что отказывается возвращаться на родину из-за гневных россиян.

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«Злость как национальная черта? Я просто человек, который пишет и читает то, что ему пишут в ответ. Но в какой-то момент поймала себя на мысли: это не критика, это словесное насилие, пассивно-агрессивное, с явным желанием "укусить". Ты просто рассказываешь, как выглядел местный рынок, а в ответ: "Ненавижу таких, как ты"», — отметила Ершова.

Она призналась, что теперь понимает тех людей, которые не хотят приезжать в Россию после поездок за рубежом. «В какой-то момент я начала бояться возвращаться. Не из-за погоды, не из-за зарплат, не из-за курицы без вкуса в супермаркете, а из-за этой агрессии. Из-за этой затаенной обиды на весь мир, которую выплескивают на любого, кто хоть на сантиметр выбрался "из общего болота"», — написала тревел-блогерша.

В своем посте путешественница также показала комментарии соотечественников, самые безобидные из которых предлагали ей навсегда остаться за границей. «И если вы не можете уехать — отпустите других. Да, мне теперь не хочется возвращаться в Россию, но не из-за государства, а из-за людей. Из-за лиц, в которых читается не усталость, а злость, перешедшая в привычку. Но все равно надеюсь — что где-то там, в этой же России, еще есть добро», — сообщила туристка.

Ранее российская путешественница Марина Ершова поехала в Гватемалу и рассказала о главных опасностях, которые поджидают там туристов. Первое, на что обратила внимание соотечественница, — высокие цены для иностранцев на услуги и посещение достопримечательностей.

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