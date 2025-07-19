Раненый солдат ВСУ сдался в плен ради выживания

Губернатор Сальдо рассказал о раненом украинском бойце, который сдался в плен

Раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в районе железнодорожного моста на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо рассказал, что получивший ранение военнослужащий сложил оружие и сдался Вооруженным силам России. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Парень мог сгинуть от потери крови или "дружественного огня". Или в очередной бессмысленной операции, как сотни его сослуживцев. Но он сделал единственный верный выбор», — написал глава региона.

Чиновник также поделился подробностями сдачи бойца в плен. По его словам, солдат выбрался без оружия на открытое место и показал оператору беспилотника, что сдается. «Он будет жить и вернется домой к близким, когда все закончится», — добавил Сальдо.

Ранее стало известно, что Владимир Сальдо назвал действия мэра Львова Андрея Садового пределом цинизма. Украинский политик предложил обменять останки участников Великой Отечественной войны на пленных бойцов ВСУ.