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15:03, 19 июля 2025Бывший СССР

Раненый солдат ВСУ сдался в плен ради выживания

Губернатор Сальдо рассказал о раненом украинском бойце, который сдался в плен
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в районе железнодорожного моста на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо рассказал, что получивший ранение военнослужащий сложил оружие и сдался Вооруженным силам России. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Парень мог сгинуть от потери крови или "дружественного огня". Или в очередной бессмысленной операции, как сотни его сослуживцев. Но он сделал единственный верный выбор», — написал глава региона.

Чиновник также поделился подробностями сдачи бойца в плен. По его словам, солдат выбрался без оружия на открытое место и показал оператору беспилотника, что сдается. «Он будет жить и вернется домой к близким, когда все закончится», — добавил Сальдо.

Ранее стало известно, что Владимир Сальдо назвал действия мэра Львова Андрея Садового пределом цинизма. Украинский политик предложил обменять останки участников Великой Отечественной войны на пленных бойцов ВСУ.

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