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21:58, 17 июля 2025Бывший СССР

Сальдо обвинил мэра Львова в цинизме

Сальдо назвал действия мэра Львова Садового пределом цинизма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять останки участников Великой Отечественной Войны на пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются пределом цинизма. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«То, что делает мэр Львова с памятью о советских солдатах, — за гранью здравого смысла. Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, в том числе легендарного Николая Кузнецова, и теперь предлагают их "обменять" — как будто речь идет не о людях, отдавших жизнь за освобождение этой земли, а о каких-то предметах. Это предел цинизма, верх продажности», — обвинил Сальдо.

Ранее мэр украинского Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками из фильмов ужасов за предложение обменять останки советских воинов на украинских военных.

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