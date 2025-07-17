Действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять останки участников Великой Отечественной Войны на пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются пределом цинизма. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«То, что делает мэр Львова с памятью о советских солдатах, — за гранью здравого смысла. Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, в том числе легендарного Николая Кузнецова, и теперь предлагают их "обменять" — как будто речь идет не о людях, отдавших жизнь за освобождение этой земли, а о каких-то предметах. Это предел цинизма, верх продажности», — обвинил Сальдо.
Ранее мэр украинского Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками из фильмов ужасов за предложение обменять останки советских воинов на украинских военных.