Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками из фильмов ужасов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками из фильмов ужасов за предложение обменять останки советских воинов на украинских военных. Ее слова передает РИА Новости.

«Теперь потомки, неблагодарные, топчут могилы собственных дедов... Киевский режим, как холуй натовский, готов осквернять даже собственных предков, лишь бы доказать лояльность хозяевам», — отметила дипломат.

Ранее мэр украинского Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.

До этого украинское движение «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) пригрозило расправой Садовому. Конфликт разгорелся после того, как градоначальник заподозрил, что украинские националистические организации якобы финансируются Кремлем и играют на руку России.