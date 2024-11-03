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21:22, 3 ноября 2024Бывший СССР

«Правый сектор» пригрозил расправой мэру Львова

«Правый сектор» пригрозил расправой мэру Львова Садовому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Украинское движение «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) пригрозило расправой мэру Львова Андрею Садовому. Об этом пишет издание «Страна».

Конфликт разгорелся после того, как градоначальник заподозрил, что украинские националистические организации якобы финансируются Кремлем и играют на руку России. В ответ руководитель львовского отделения «Правого сектора» Иван Смага предупредил, что если Садовой еще раз выскажет подобные мысли, то это «будет последним, что он скажет в своей жизни». Также он выразил уверенность, что на Украине будут править только националисты.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за финансирование «Правого сектора». Мужчина организовал в квартире дома на улице Луначарского кустарную нарколабораторию по производству мефедрона, вырученные от торговли запрещенными веществами средства направлялись на Украину.

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