«Правый сектор» пригрозил расправой мэру Львова Садовому

Украинское движение «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) пригрозило расправой мэру Львова Андрею Садовому. Об этом пишет издание «Страна».

Конфликт разгорелся после того, как градоначальник заподозрил, что украинские националистические организации якобы финансируются Кремлем и играют на руку России. В ответ руководитель львовского отделения «Правого сектора» Иван Смага предупредил, что если Садовой еще раз выскажет подобные мысли, то это «будет последним, что он скажет в своей жизни». Также он выразил уверенность, что на Украине будут править только националисты.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за финансирование «Правого сектора». Мужчина организовал в квартире дома на улице Луначарского кустарную нарколабораторию по производству мефедрона, вырученные от торговли запрещенными веществами средства направлялись на Украину.