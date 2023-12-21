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12:10, 21 декабря 2023Силовые структуры

Украинец организовал нарколабораторию для финансирования «Правого сектора»

В Петербурге украинца приговорили к 16 годам за финансирование «Правого сектора»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за финансирование экстремистской деятельности, а также за производство и торговлю наркотиками. Об этом в четверг, 21 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, украинец Александр Цепелев и его сообщник Александр Панкратьев в ноябре 2021 года организовали в квартире дома на улице Луначарского кустарную нарколабораторию по производству мефедрона. Зная, что украинская организация «Правый сектор» (запрещена в России) признана экстремистской решением Верховного суда, занимался ее финансированием.

Общая сумма переданных в организацию средств с ноября 2021 по 24 февраля 2022 года составила один миллион рублей. Об этом стало известно благодаря показаниям руководителя одного из отделений организации с позывным «Роман Чирка». Фигуранты признали вину в полном объеме. Ранее судимый сообщник Цепелева получил 17 лет колонии.

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      Владимир Седов
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