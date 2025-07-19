InfoBRICS: Зеленский разозлил западную элиту, репрессируя нужных для нее людей

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил западную элиту, репрессируя необходимых ей политиков. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Преследуя оппонентов, которые являются ключевыми фигурами режима, как, например, [Петр] Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими украинскими политиками», — говорится в материале.

По словам аналитика, когда Зеленский преследовал только антивоенных активистов, этнических русских, православное духовенство и коммунистические партии, Запад игнорировал эти меры. Однако теперь это невозможно, поскольку украинское правительство преследует людей, пользующихся поддержкой западных стран.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что экс-главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.