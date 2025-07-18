В США предрекли замену Зеленского на Залужного в течение нескольких месяцев

Журналист Херш: Залужный может заменить Зеленского в ближайшие несколько месяцев

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне занимающий должность посла в Великобритании Валерий Залужный может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента республики. Замена может произойти в течение ближайших нескольких месяцев, такой расклад предрек на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники.

Американский журналист в статье «Конец Зеленскому?» утверждает, что США могут заставить действующего украинского лидера уйти, если он не сделает этого по доброй воле.

«Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его», — написал Херш.

Ранее стало известно, что Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за давления посольства США в Киеве. Предположительно, президент республики неоднократно намеревался сделать это из-за растущей популярности генерала.