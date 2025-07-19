Раскрыты сроки депортации из Латвии почти тысячи россиян

Латвия депортирует 841 россиянина до ноября 2025 года

Власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте латвийского Управления по гражданству и миграции (PMLP).

«Эти лица должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года», — говорится в документе.

Как указала глава управления Майра Розе, попавшие в список россияне имеют возможность до 30 сентября подать заявление на пересдачу экзамена на знание латышского языка с возможностью пересмотра решения о депортации по его итогам.

Ранее PMLP сообщило, что 841 гражданин России из этого списка не подал заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, согласно поправкам к закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня 2024 года.