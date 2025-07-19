Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 19 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты сроки депортации из Латвии почти тысячи россиян

Латвия депортирует 841 россиянина до ноября 2025 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom  

Власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте латвийского Управления по гражданству и миграции (PMLP).

«Эти лица должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
13 сентября 2023
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Как указала глава управления Майра Розе, попавшие в список россияне имеют возможность до 30 сентября подать заявление на пересдачу экзамена на знание латышского языка с возможностью пересмотра решения о депортации по его итогам.

Ранее PMLP сообщило, что 841 гражданин России из этого списка не подал заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, согласно поправкам к закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Загнал себя в угол». В Норвегии раскрыли план Трампа против России и объяснили его провальность

    Международная федерация гандбола обратилась к МОК с просьбой вернуть россиян

    Американский блогер-миллионник приедет в Россию

    В Раде обсудили смягчение запрета на выезд мужчин 18–24 лет

    Отправившийся в армию российский актер принял присягу

    Способность Умерова вести переговоры с Россией оценили

    В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

    Убитого полковника СБУ связали с подрывом «Северного потока»

    Во Франции предложили лишить Зеленского власти ради мира на Украине

    Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших партнеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости