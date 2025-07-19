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17:44, 19 июля 2025Экономика

Риелтор оценила квартиру Кадышевой за 170 миллионов рублей

Риелтор Перескокова: Интерьер жилья Кадышевой выполнен в стиле золотого гламура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка Надежда Кадышева обставила свою четырехкомнатную квартиру в Москве в стиле «золотой гламур». Так убранство в разговоре с URA.RU описала риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, квартира певицы в стиле классики «золотого гламура», в декоре присутствует псевдоклассика с элементами рококо, стилизация под «дворцовый шик», как это часто любили делать в 90-х и 2000-х годах. По словам специалиста, главной целью такого интерьера является желание подчеркнуть статус и богатство.

Издание сообщает, что недвижимость на Долгоруковской улице Москвы в свое время досталась Кадышевой благодаря влиятельному политику. Ее стоимость — 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева, ее муж и сын владеют тремя квартирами в центре Москвы. Кроме квартиры на Долгоруковской улице, в списке жилья — квартира в жилом комплексе «Евродом» в Весковском переулке, а также в ЖК «Ласточкино гнездо» на Краснопролетарской улице. Все объекты расположены в Тверском районе.

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