Стало известно о недвижимости Кадышевой на сотни миллионов рублей

У Надежды Кадышевой нашли три квартиры в Москве на 300 миллионов рублей

Народная артистка России Надежда Кадышева, ее муж и сын владеют тремя квартирами в центре Москвы. Об этом стало известно KP.RU.

По информации источника, семье принадлежит три объекта в Тверском районе. Первый, площадью 120 квадратных метров, расположен на Долгоруковской улице. В данный момент жилье в этих домах продают по миллиону рублей за квадратный метр, так что лот может стоить 120 миллионов. Еще одна недвижимость звездной семьи аналогичного метража находится в жилом комплексе «Евродом» в Весковском переулке, рядом со станцией метро «Новослободская». Примерная стоимость четырехкомнатной квартиры стартует от 90 миллионов рублей. Третий объект, информацию о котором нашли журналисты, — в ЖК «Ласточкино гнездо» на Краснопролетарской улице у той же станции метро. Цена «квадрата» в нем составляет от 570 тысяч рублей, так что имущество там может стоить от 90 миллионов рублей.

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