Расследование о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной завершилось

Прокуратура Москвы: Завершено расследование о мошенничестве с квартирой Долиной

Расследование по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной завершилось. Об этом рассказала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлекли четырех фигурантов дела — Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Надежду Цырульникову. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленники обманным путем заполучили 175,12 миллиона рублей и лишили артистку права на квартиру. Общую сумму ущерба Долиной оценивают в 317,6 миллиона рублей. Уточняется, что одна из обвиняемых, Надежда Цырульникова, фигурирует еще в трех аналогичных случаях мошенничества в столичном регионе.

Мошенники обманули Ларису Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры в середине августа 2024 года. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.