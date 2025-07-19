Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 19 июля 2025Путешествия

Россиян ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца

Российских туристов ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ceradapi / Shutterstock / Fotodom  

Российских туристов ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пара туристов из Санкт-Петербурга — Артем и Яна — проездом остановилась в Пизе, при этом все вещи они оставили в арендованном авто в центре города. После ужина они увидели, что у машины разбито окно, украдено все, что у них было с собой: четыре чемодана, ноутбуки, наушники, фотоаппарат и прочая дорогая техника.

По словам пострадавших, ущерб составил более миллиона рублей, однако итальянская полиция отказалась помогать пострадавшим, потому что был выходной. Поэтому пара вернулась в Россию только с паспортами, телефонами и помолвочным кольцом.

Ранее шестеро туристов решили покорить горы в Европе, но не взяли с собой воду. В центре горной цепи Серра-де-Трамунтана они обратились в службу спасения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Загнал себя в угол». В Норвегии раскрыли план Трампа против России и объяснили его провальность

    Лес загорелся около ЗАЭС после удара ВСУ

    Спасателям-добровольцам в прифронтовых зонах предложили особый правовой статус

    В World Aquatics восхитились победой российского синхрониста на чемпионате мира

    В США заявили о крупнейшем успехе России в СВО с начала года

    ВСУ ударили по району ЗАЭС

    Ксения Бородина раскрыла детали интерьера своей московской квартиры

    Врач рассказала об изменениях во время овуляции у женщин

    Россиян ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца

    На Западе поставили под вопрос способность Украины вести боевые действия в будущем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости