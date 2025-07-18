Туристы с детьми отправились в горы Европы без воды и едва выжили

CB: Шестеро туристов обратились в службу спасения Испании из-за обезвоживания

Шестеро туристов решили покорить горы в Европе, но не взяли с собой воду и послали сигнал бедствия. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

В четверг, 17 июля, трое туристов с тремя детьми от 8 до 14 лет отправились в горы на реке Торрент-де-Парейс на острове Майорка, Испания. Во время похода они поняли, что не взяли с собой воду, оказались сильно обезвожены и едва выжили при экстремально высокой температуре воздуха. В центре горной цепи Серра-де-Трамунтана они обратились в службу спасения.

Спасатели прибыли на место на вертолете и застали туристов истощенными, но в удовлетворительном состоянии. Персонал службы спасения предоставил путешественникам воду и изотонические напитки для восполнения потерянной жидкости, после этого их проводили к припаркованным машинам.

Ранее турист приехал на отдых в горы Италии, отправил своему другу селфи и сообщил, что потерял горную тропу, но не беспокоится по этому поводу. Затем он бесследно исчез.

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