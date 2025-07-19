Россиян предупредили о необычном виде мошенничества

В Совфеде предупредили россиян о мошенничестве под видом смены кода домофона

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин рассказал о новом виде мошенничества. Его цитирует ТАСС.

По словам сенатора, мошенники связываются с россиянами с помощью телефона или мессенджеров под видом сотрудников обслуживающей организации, которые меняют код домофона. Таким образом они пытаются получить доступ к деньгам граждан.

«Преступники используют новую схему: под видом замены кода домофона устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на якобы "безопасные" счета», — заявил Шейкин.

Злоумышленники от имени коммунальщиков просят «подтвердить личность»: продиктовать код из СМС, который приходит на телефон жертвы. Также преступники связываются от имени «полиции», предлагая установить якобы защитное приложение и приложить банковскую карту к NFC-метке телефона.

«Аферисты создают виртуальную копию карты и списывают все деньги со счета жертвы. Многие даже не сопротивляются, ведь звонок связан с их адресом, квартирой, безопасностью семьи», — добавил он.

Ранее стало известно, что злоумышленники звонят на домашние номера телефонов россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома». О новой уловке мошенников предупредило МВД.