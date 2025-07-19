Россиян предупредили о риске спорта в жару

Кардиолог Ашихмин о спорте в жару: Нужно избегать обезвоживания

Занятия спортом в жаркую погоду должны зависеть от уровня подготовки. Если человек не практикует бег в жару, то ему лучше избегать занятий в 30 и больше градусов тепла. Нужно следить за обезвоживанием и не употреблять много изотоника, потому что он может вызвать водное пресыщение. Об этом «Ленте.ру» рассказал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов, Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.

«Если человек подготовленный и без каких-то заболеваний, то он может в более жаркую погоду заниматься. (…) Важен не паспортный возраст, а биологический, потому что есть те, кто хорошо к этому привыкли. Главный риск часто связан не с тем, что в организме не так, а с тем, какая степень тренировки. Если человек несколько лет в жаркую погоду бегает полумарафон и все это знает, это одна ситуация. Когда человек абсолютно неподготовленный проводит два-три часа под солнцем без какой-то прохлады, то тут даже не очень большая нагрузка может привести к каким-то проблемам», — сказал Ашихмин.

Он отметил, что проблемы со здоровьем могут возникать при занятиях в 30 градусов тепла, если 35 градусов, то это уже очень много, и в такую погоду лучше не заниматься спортом. Иногда нужно дообследовать человека, чтобы выяснить, при какой температуре ему можно заниматься, уточнил врач. Избегать занятий в жаркую погоду нужно в первую очередь детям и пожилым людям.

Люди просто забывают о том, что высокая температура может представлять проблему. Самое главное в этом случае – правильное потребление воды, а настроить его не так просто. (…) Обезвоживание, даже небольшое совсем, которое хорошо организм переносил раньше, приводит к очень серьезному обрушению системы терморегуляции, потому что пот может меньше выделяться — организм экономит воду Ярослав Ашихмин кардиолог

Определить обезвоживание можно, например, собрав кожную складку на запястье и посчитав, за сколько она распрямится, пояснил врач. Она должна возвращаться в первоначальное положение за три секунды. Ашихмин также отметил, что имеет смысл покупать воду с нужной именно вам минерализацией.

Чем больше влажность, тем хуже происходит терморегуляция, подчеркнул он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о том, что в ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры и могут прийти 40-градусная жара и ливни. По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой.

