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21:48, 18 июля 2025Россия

Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

SuperJob: В 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В 2026 году россиянам ни разу не придется работать шесть дней подряд. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется», — цитирует юриста агентство.

При этом длинные выходные останутся. Так, в грядущие новогодние праздники россиян ждут 12 выходных дней, на 23 Февраля, 8 Марта, а также 12 июня будет по три дня отдыха. Столько же удастся отдохнуть в честь 1 Мая и 9 Мая. В начале ноября граждан России ждет один выходной — на День народного единства. Он выпадет на среду и разделит неделю пополам.

Ранее вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников предлагал отменить выходные в январе и мае, заменив их на короткие недели.

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