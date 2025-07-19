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08:02, 19 июля 2025Бывший СССР

Семьи погибших военных ВСУ бросили на произвол судьбы

Балицкий заявил, что семьи погибших военных ВСУ бросили на произвол судьбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что семьи погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставлены без поддержки и брошены на произвол судьбы.

«Украинское руководство стирает не только их жизни, но даже память о них. Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождется его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть», — отметил Балицкий.

Губернатор также отметил, что жители Украины обращаются к нему через социальные сети с просьбами о помощи в поиске без вести пропавших родственников, которых киевские власти отправили на фронт. Такие обращения поступали не только из Киева, но и из Днепропетровска и города Запорожья, контролируемого ВСУ.

Ранее Балицкий заявил, что власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Балицкий добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.

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