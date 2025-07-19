Стало известно о прибытии на Украину танков от одной страны

ABC: На Украину прибыли более половины обещанных Австралией танков Abrams

На Украину прибыли более половины из 49 обещанных Австралией танков Abrams. Об этом сообщает ABC.

«Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины (...) остальные ожидаются "в ближайшие месяцы"», — передает телеканал слова министра обороны Австралии Ричарда Марлза.

Уточняется, что списанные австралийские Abrams по состоянию на апрель 2025 года считались «застрявшими» в стране на неопределенный срок. При этом представители Министерства обороны Австралии частично списывали эту задержку на сопротивление со стороны США.

Ранее стало известно, что первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе с президентом США Дональдом Трампом была отменена. Отмечалось, что это произошло по инициативе американской стороны.