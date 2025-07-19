Украинский полковник попытался сбить дроны России на своем Як-52 и погиб

Марочко: Полковник ВСУ Оборин погиб, пытаясь сбить БПЛА РФ под Одессой

Украинский полковник Константин Оборин погиб, пытаясь на самолете Як-52 сбить российские дроны в небе над Одессой. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Он указал, что полковник был уничтожен во время пилотирования спортивно-тренировочного самолета. Тогда же перед ним стояла задача сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань».

По словам Марочко, Як-52 не был должным образом подготовлен к такому полету. Военный эксперт пояснил, что обычно стрельба по «Гераням» ведется вторым пилотом, причем из личного пистолета, например.

В настоящее время о втором возможном пилоте ничего не известно.

Константин Оборин, насколько известно, в прошлом проходил службу в советской армии. Затем он воевал в Афганистане, участвуя там в различных операциях. После распада Советского Союза остался в рядах украинской армии, а после ушел на пенсию. Уже с того момента был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе и отдавал всего себя авиаклубу, считался опытным парашютистом.

В начале июля стало известно, что в Киеве расправились с полковником СБУ Иваном Вороничем. Неизвестный приблизился к старшему оперативнику одного из отделов ведомства, совершил пять прицельных выстрелов и затем скрылся.

Позднее издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского разведчика Романа Червинского указало, что Воронич «создавал много проблем» для России. Недавно же появились данные о том, что он мог быть причастен к подрывам газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года.