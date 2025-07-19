В Колумбии захотели урегулировать проблему наемничества

Замглавы МИД Хассир: Колумбию беспокоит участие колумбийцев в наемничестве

Колумбия видит проблему в том, что ее граждане регулярно отправляются в третьи страны в качестве наемников. Республика намерена решить эту проблему, заявил замглавы МИД государства Маурисио Харамильо Хассир, его цитирует ТАСС.

«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать», — сказал Хассир.

По его словам, в Конгрессе уже продвигают законопроект, направленный на то, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить подобные ситуации. Чиновник подчеркнул, что речь идет не только о наемничестве на Украине, — он пояснил, что колумбийцы отправляются воевать и в другие страны.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро осудил отправку колумбийских наемников на Украину.