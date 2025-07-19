В Польше самолеты перестали взлетать с аэродромов

В Польше самолеты не взлетают с аэродромов из-за аварии системы управления

Самолеты не могут взлететь с аэродромов в Польше из-за аварии системы управления воздушным сообщением. Об этом сообщает агентство Onet со ссылкой на представителя аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анну Дермон.

Причиной отмены полетов стал сбой в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране. Посадку самолеты совершают в соответствии с установленными процедурами. О причинах случившегося на данный момент ничего не известно.

Ранее в основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Было задержано множество рейсов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска и других городов России.