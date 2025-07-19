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13:48, 19 июля 2025Бывший СССР

В Раде обсудили смягчение запрета на выезд мужчин 18–24 лет

Власти Украины хотят ослабить запрет на выезд за границу для мужчин 18–24 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной раде Украины рассматривают вопрос о возможном снятии действующих ограничений на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, об этом сообщается в Telegram‑канале РБК‑Украина. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что эта тема обсуждается, в том числе, на уровне Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

По его словам, отдельные депутаты комитета готовят предложения по смягчению существующих правил. Конкретный механизм такой либерализации пока не определен, решения будут приняты после рассмотрения предложений профильным комитетом.

Стефанчук подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от того, удастся ли найти баланс между обеспечением безопасности страны и соблюдением прав граждан.

24 февраля 2022 года на территории Украины было введено военное положение, и с этого времени действует запрет на выезд мужчин призывного возраста за пределы страны.

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