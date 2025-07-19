Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:26, 19 июля 2025Интернет и СМИ

В России назвали причину неминуемого поражения ВСУ

RS: Никакая помощь от стран Запада не предотвратит поражение Киева на фронте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Если страны НАТО возьмутся обеспечить поставки вооружений Украине, это не предотвратит поражение Киева на фронте. Об этом рассказал научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански американскому журналу Responsible Statecraft (RS).

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу», — назвал причину неминуемого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксперт. По его словам, не существует материальной, технической или политической стратегий, которые мгли бы изменить ситуацию.

Роховански добавил, что ем сильнее затягивается вооруженный конфликт с Россией, тем сильнее ухудшается положение Киева в случае, если страны сядут за стол переговоров. Украина продолжает растрачивать свои козыри.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание, что Киев всячески затягивает следующий этап переговоров. При этом выходить из переговорного процесса сегодня Украине невыгодно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    На Западе объяснили замысел Трампа против России

    Работодателей предупредили о рисках поливоркинга

    В России предрекли новое вдохновленное Трампом наступление ВСУ

    Более 50 поездов задержали из-за атаки беспилотников на Ростовскую область

    В России оценили отчет о фейках о вмешательстве в выборы в США

    Гендиректора телеканала «Спас» объявили в розыск на Украине

    В России назвали причину неминуемого поражения ВСУ

    Аналитик оценил возможность США выдержать войну против России

    Латвия захотела выдворить тысячу россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости