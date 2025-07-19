RS: Никакая помощь от стран Запада не предотвратит поражение Киева на фронте

Если страны НАТО возьмутся обеспечить поставки вооружений Украине, это не предотвратит поражение Киева на фронте. Об этом рассказал научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански американскому журналу Responsible Statecraft (RS).

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу», — назвал причину неминуемого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксперт. По его словам, не существует материальной, технической или политической стратегий, которые мгли бы изменить ситуацию.

Роховански добавил, что ем сильнее затягивается вооруженный конфликт с Россией, тем сильнее ухудшается положение Киева в случае, если страны сядут за стол переговоров. Украина продолжает растрачивать свои козыри.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание, что Киев всячески затягивает следующий этап переговоров. При этом выходить из переговорного процесса сегодня Украине невыгодно.