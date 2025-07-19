В России оценили отчет о фейках о вмешательстве в выборы в США

Полянский спросил, кто займется фейками о вмешательстве России в выборы в США

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский прокомментировал данные, что обвинения США против Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года были сфабрикованы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский напомнил, что из-за фейковых обвинений были введены санкции и высланы дипломаты. Он также спросил, кто займется последствиями произошедшего.

«Не стоит забывать, что из-за этой утки на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности. И кто теперь будет с этим всем разбираться? Или таких планов нет?» — возмутился он.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы. Отмечается, что американские власти передавали журналистам заведомо ложные сведения.