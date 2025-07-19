В России ответили на заявления молдавских властей об угрозах со стороны Приднестровья

Посол Озеров: В Приднестровье Россия свела к минимуму свое присутствие

Россия свела к минимуму свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье, где проводит миротворческую операцию. Таким образом посол России в Кишиневе Олег Озеров прокомментировал заявления молдавских властей об угрозах со стороны территории Приднестровья, сообщает ТАСС.

«Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму», — сказал он.

По словам российского посла, практически все тяжелые вооружения вывезены с территории республики, поэтому в адрес России не может звучать упреков.

Кроме того, дипломат опроверг заявление премьера Молдавии Дорина Речана якобы о планах Москвы направить в Приднестровье 10 тысяч солдат, назвав его анекдотом.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что у НАТО уже готов план по захвату республики. Он уточнил, что вхождение войск Румынии и НАТО в страну сделает переговорный процесс по урегулированию молдавско-приднестровского невозможным.

