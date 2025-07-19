В России предрекли новое вдохновленное Трампом наступление ВСУ

Дандыкин: ВСУ хотят начать наступление из-за Трампа, но у них мало ресурсов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут захотеть начать новое наступление, вдохновленное американским президентом Дональдом Трампом — чтобы угодить ему. При этом ресурсов для этого у них очень мало, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, его слова приводит aif.ru.

«Если Трамп сказал, что надо наступать, значит, они попытаются что-то изобразить. Создать видимость, чтобы дедушке Трампу было приятно», — пояснил собеседник издания.

В то же время ресурсов у Киева недостаточно для масштабного наступления, они могут решиться максимум на локальное контрнаступление. В то же время российские войска хорошо контрлируют ситуацию на всей линии фронта, добавил Дандыкин.

Ранее глава Белого дома призвал президента Украины организовать наступление ВСУ, написала газета The Washington Post. По ее данным, Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что Киев не изменит ход конфликта, играя в обороне.