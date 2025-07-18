«Выдуманная в Киеве история». На Украине объяснили неспособность ВСУ перейти в наступление по просьбе Трампа

На Украине заявили, что ВСУ не перейдут в наступление из-за нехватки резервов

Украинское издание «Страна.ua» объяснило неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что 18 июля большой резонанс вызвала статья американской газеты, в которой утверждалось, что президент США в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля призвал Киев начать наступать в зоне боевых действий.

Журналисты заявили, что ВСУ «и так не сидят в глухой обороне, а постоянно атакуют на самых разных участках». Однако «атаки украинской армии ведут либо к очень небольшому продвижению, либо вообще завершаются без него, лишь замедляя на время наступление» российских войск, уточнили они.

Военнослужащий 28-й бригады ВСУ со снарядами для самоходной гаубицы Paladin M109 Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Причиной авторы публикации назвали тотальный контроль над ситуацией на поле боя с помощью дронов, которыми наносятся огромные потери наступающим подразделениям. По их мнению, для результативных атак нужно пополнение штурмовых частей ВСУ личным составом и «накаты волна за волной».

«Так как у армии РФ резервов больше, то она может, хоть и медленно, но продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду "стачивания" штурмовых отрядов», — поясняется в материале.

Представитель СМИ предположил, что призыв Трампа к Зеленскому о наступлении — «выдуманная в Киеве история с целью оправдать попытки украинского командования наступать, повысить боевой дух в обществе, возродив надежды на скорый перелом».

Президент США Дональд Трамп Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп призвал Зеленского организовать наступление ВСУ

О том, что глава Белого дома призвал президента Украины организовать наступление ВСУ, написала газета The Washington Post. По ее данным, Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что Киев не изменит ход конфликта, играя в обороне, поэтому необходимо начать наступать.

Уточняется, что также американский лидер поинтересовался у собеседника, могут ли украинские войска наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Тот ответил, что такая возможность появится при получении «нужного оружия».

В Госдуме указали на отсутствие у ВСУ мотивации для наступления по призыву Трампа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у ВСУ недостаточно мотивации для наступления.

Они уже много раз наступали, но пока только на грабли, то есть все эти наступления заканчивались поражением и огромными потерями. Ну, были какие-то локальные истории, но это не определяет общее сражение, это совершенно локальные были вещи. И в конечном итоге получалось, что Украина наступала на грабли Андрей Колесник депутат Госдумы

По его словам, украинские силы серьезно подорваны. «Сейчас пытается Запад накачать их оружием, но, с другой стороны, вы обратите внимание, люди стали больше сдаваться в плен. (…) Уже мотивация не та, что была при контрнаступе, сейчас возможностей стало гораздо меньше с точки зрения морального духа войск», — пояснил собеседник «Ленты.ру».